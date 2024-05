AS Covasna, performera etapei in Liga 4 Covasna

Liga 4 Covasna a ajuns la etapa a 24-a, una in care AS Covasna a reusit scorul rundei, iar Prima Bradut s-a desprins la 11 puncte dupa remiza celor de la CSO Baraolt la Sanzieni.Liderul clasamentului, Prima Bradut, s-a impus cu 3-0 in deplasare la recent castigatoarea Cupei Romaniei Covasna, ACS Arcus, si a ramas singura echipa cu procentaj maxim in acest sezon. CSO Baraolt, dupa ce a ratat finala cupei, invinsa de ACS Arcus, a facut un pas gresit si in campionat, doar remiza la Sanzieni, ... citește toată știrea