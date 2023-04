Etapa a 19-a din Liga 4 Covasna a fost una mai echilibrata ca de obicei, capul de afis fiind derbyul primelor doua clasate, castigat de AS Prima Bradut pe terenul celor de la CSO Baraolt, prin care a trecut in fruntea ierahiei.Derbyul de la Barolt a fost unul echilibrat, si, dupa o prima repriza alba, AS Prima Bradut a deschis scorul, gazdele au egalat, dar cu patru minute inainte de final, Szanto a marcat golul victoriei. Desi are o partida mai putin disputata, AS Prima Bradut a trecut in ... citeste toata stirea