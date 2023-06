S-a incheiat editia 2022-2023 a Ligii 4 Covasna, acest sezon fiind castigat de AS Prima Bradut, care a detronat-o pe CSO Baraolt si a obtinut dreptul de a participa la barajul pentru promovarea in Liga 3.Ultima etapa a fost una cu multe goluri, performera fiind AS Perko Sanzieni, cu cele 13 goluri marcate. AS Prima Bradut a terminat competitia onorandu-si blazonul de lider, in timp ce campioana sezonului trecut, CSO Baraolt, a cedat la Covasna.Daca pentru celelalte echipe urmeaza vacanta, ... citeste toata stirea