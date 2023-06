Castigatoarea editiei 2022-2023 a Ligii 4 Covasna, AS Prima Bradut, va disputa barajul de promovare in Liga 3, sambata fiind programata prima mansa, in deplasare, la Industria Galda de Jos.AS Prima Bradut a facut un sezon foarte bun, practic in cele 26 de etape a pierdut doar de doua ori, niciodata insa in partidele cu CSO Baraolt, fosta campioana a judetului, pe care a devansat-o in clasamentul final cu 11 puncte. Acum a venit timpul pentru o noua provocare, barajul de acces in Liga 3. ... citeste toata stirea