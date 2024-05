AS Venusz Ozun, campioana judetului Covasna la U19

S-a incheiat editia 2023-2024 a Ligii 4 Covasna, juniori U19, o competitie castigata in premiera de AS Venusz Ozun care le-a devansat pe AS Progresul Sita Buzaului si ACS Staruinta Zagon.AS Venusz Ozun a devenit, pentru prima data in istorie, campioana judetului Covasna la aceasta categorie de varsta. Acest succes completeaza palmaresul echipei din Ozun, primul titlu fiind cucerit de catre echipa de seniori, in urma cu 30 de ani, adica in 1994.Echipa pregatita de Mihail Lazar a pornit ... citește toată știrea