In sezonul 2023-2024, Sepsi-SIC va evolua in Divizia A la handbal feminin, esalonul secund, fiind repartizata in Seria A, la fel ca si CNE Sfantu Gheorghe care va fi prezenta in Campionatul National de Tineret.Din Seria A vor face parte sapte echipe: CSM Slatina, ACS Spartac Bucuresti, ACS Unirea Dobroesti, CS Activ Prahova Ploiesti, CSU Neptun Constanta, CSM Unirea Slobozia, si desigur, Sepsi-SIC. Competitia va debuta duminica, 10 septembrie, Sepsi-SIC urmand a evolua in deplasare la ACS ... citeste toata stirea