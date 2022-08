Au fost stabilite seriile si programul competitional pentru Liga 3

Ca si in sezonul trecut, Liga 3 va aduna la start un numar de 100 de echipe, repartizate pe zece serii, cele doua reprezentante ale judetului Covasna, Sepsi OSK 2 si KSE Targu Secuiesc, urmand sa faca parte tot din Seria 5.Fata de sezonul trecut, in Seria 5, au intervenit doua modificari: in locul echipelor FC Pucioasa si FC Hermannstadt 2 au aparut Olimpic Zarnesti si CS Paulesti. Astfel, componenta Seriei 5 este urmatoarea: Sepsi ... citeste toata stirea