Echipele de juniori ale clubului Sepsi OSK au inceput parcursul in Cupa Elitelor, in prima etapa a competitiei inregistrand o victorie, o remiza si doua infrangeri.La categoriile de varsta U15 si U16, s-a consemnat o dubla cu Politehnica Iasi, ambele partide fiind disputate de Sepsi OSK in deplasare. In Cupa Elitelor U15, iesenii s-au impus cu 4-2, pentru alb-rosii golurile avandu-i ca autori pe Floroi si Matei. La U16 rezultatul a fost egal, 2-2, gratie dublei reusite de Batzula. Atat la U15, ... citeste toata stirea