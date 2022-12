ACS Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe va intalni echipa belgiana Basket Namur Capitale in saisprezecimile de finala ale competitiei feminine de baschet FIBA EuroCup, potrivit programului publicat de organizatori dupa incheierea fazei grupelor.Campioana Romaniei a castigat Grupa E cu victorii pe linie, fiind plasata pe locul al treilea in clasamentului care a determinat perechile pentru saisprezecimile de finala. In schimb, ... citeste toata stirea