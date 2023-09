In perioada 23-30 Septembrie se desfasoara programul Beactive Saptamana Europeana a Sportului. Evenimentul este organizat de Comisia Europeana si coordonat in Romania de Agentia Nationala pentru Sport. Anul acesta judetul Covasna va fi reprezentat de copiii de la Scoala de Gimnastica "Botos Liviu" si de sectia de gimnastica a Clubului Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe.Actiunile reprezentantilor nostri vor avea loc in doua locatii diferite: miercuri de la ora 15.00 la Colegiul National "Mihai ... citeste toata stirea