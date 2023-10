Sepsi-SIC s-a impus si in mansa secunda a dublei cu Rapid Bucuresti, si astfel trupa pregatita de Zoran Mikes s-a calificat pentru Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la Baschet Feminin.Invingatoare si in prima partida, cu 105-55, Sepsi-SIC a castigat si returul cu Rapid Bucuresti, dubla care a decis una dintre echipele calificate la Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la Baschet Feminin. In Sala Rapid, campioana en-titre s-a impus cu rezultatul de 83-67 (14-12, 23-15, 26-25, ... citeste toata stirea