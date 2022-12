Calificare in stil de mare echipa!

In etapa a 3-a, ultima a fazei grupelor din Cupa Romaniei, Sepsi OSK a invins cu categoricul rezultat de 4-0 pe FC Voluntari, partida gazduita de Sepsi Arena, si s-a calificat de pe prima pozitie din Grupa A in Play-Off-ul competitiei.Sepsi OSK a inceput in forta si, dupa o ocazie buna a lui Tudorie, a reusit sa inscrie de doua ori, intr-un interval de numai trei minute. Mai intai, a fost o lovitura libera bine executata de Achahbar, Balasa i-a luat fata aparatorului advers si a deschis ... citeste toata stirea