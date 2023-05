Elevele Colegiului National "Mihai Viteazul" din Sfantu Gheorghe, prof. Izabella Hendrik, in colaborare cu Centrul National de Excelenta, prof. Gabriela Artene, au scris istorie in aceste zile la Ramnicu Valcea, participand la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar - Handbal Gimnaziu si castigand MEDALIA DE AUR! La acest turneu, au participat cele mai bune opt echipe din tara.In primul meci sustinut in cadrul turneului, au debutat cu o victorie impotriva LPS Suceava (22-10), apoi a urmat un ... citeste toata stirea