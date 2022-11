Campionatul Mondial de fotbal, inaintea etapei decisive a fazei grupelor

S-au disputat deja la Campionatul Mondial de fotbal din Qatar partidele etapei secunde a fazei grupelor, in urma rezultatelor inregistrate, alaturi de Franta, Brazilia si Portugalia devenind certitudini in privinta prezentei in faza optimilor de finala.Laudata pentru succesul cu Germania, Japonia a cedat in partida cu Costa Rica, o Costa Rica venind dupa acea infrangere zdrobitoare, 7-0, din partida cu Spania. Atat victoria trupei lui Suarez, cat si infrangerea asiaticilor, au acelasi gust, ... citeste toata stirea