Cand adversarul esti chiar tu - Orban-Barra Gabor isi bate propriul record mondial

Sursa: Covasnamedia.ro
Miercuri, 13 August 2025, ora 06:50
15 citiri
Sportiv din Sfantu Gheorghe, Orban-Barra Gabor, a reusit la finalul saptamanii trecute, in cadrul SIC Feszt, sa isi depaseasca propriul record mondial la saritura cu bicicleta pe roata din spate. In 2016, a reusit sa faca 561 de sarituri, performanta omologata de Guinness World Records. Acum, dupa aproape 10 ani, a ridicat din nou stacheta, cu un rezultat mai bun care este, deocamdata, in curs de verificare oficiala.

