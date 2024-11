Cate meciuri mai are de jucat Sepsi OSK pana la sfarsitul anului

Campionatul national de fotbal mai are programate inca sase meciuri pana la finalul anului 2024. Dintre acestea, Sepsi OSK va juca trei partide in deplasare si trei pe teren propriu.Programul covasnenilor in Superliga pana la finalul anului este urmatorul:Etapa a 16-a: Poli Iasi - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 9 noiembrie, ora 13:30;Etapa a 17-a: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - Gloria Buzau, 23 noiembrie, ora 18:00;Etapa a 18-a: Dinamo Bucuresti - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 30 noiembrie, ora ... citește toată știrea