Ce victorie!

In etapa a 8-a din cadrul Superligii, faza de Play-Off, Sepsi OSK a facut un joc perfect, si s-a impus in deplasare la Farul Constanta cu rezultatul de 4-1.Sepsi OSK a inceput partida in forta reusind sa deschida scorul inca din minutul doi. Stefanescu l-a lansat pe Safranko, iar atacantul alb-rosilor a trimis in poarta. Gazdele au replicat prin Munteanu, dar Niczuly a respins. Safranko a lovit din nou, in minutul 22, cand dupa o noua pasa a lui Stefanescu, a sutat la coltul lung. Safranko a ... citește toată știrea