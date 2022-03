Cea mai buna sportiva a CSM Sfantu Gheorghe reincepe activitatea sportiva cu forte proaspete

In perioada 12-13 martie 2022 Vasile Rut Cristina a participat la Campionatul National de Sala cadeti U18 Bucuresti. La proba de 3000 m s-a clasat pe locul II, cu performanta de 10:23:25, iar la proba de 1500 m pe locul III, cu performanta de 4:41:48 - chiar daca am inceput strategia de antrenamente mai usor, avand in vedere pregatirea pentru Campionatul European U18, ce se va desfasura la Ierusalim (Israel), in perioada 04-07.07.2022.Sportiva Vasile Rut Cristina, legitimata la CSM Sfantu ... citeste toata stirea