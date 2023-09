Dupa a doua etapa disputata in Liga 4 Covasna cinci echipe au acumulat maxim de puncte, performerele rundei secunde fiind CSO Baraolt si ACS Staruinta Zagon, ambele cu cate opt goluri marcate.In cele sase partide care au avut loc in etapa a doua din Liga 4 Covasna, patru au revenit gazdelor, iar doua oaspetilor. CSO Baraolt a marcat opt goluri pe terenul echipei AS Harghita Aita Mare, tot de opt ori reusind sa inscrie si ACS Staruita Zagon, dar acasa, in disputa cu AS Venusz Ozun. De remarcat ... citeste toata stirea