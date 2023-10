In weekendul care a trecut, echipele de juniori ale clubului Sepsi OSK au disputat cinci partide, toate incheiate cu victorii pentru alb-rosii.Liga Elitelor U14 se afla inca in faza sezonului regulat, iar in etapa a 9-a din Seria 1, Sepsi OSK a dispus de Kids Tampa Brasov cu rezultatul de 4-1. Golurile victoriei au fost reusite de: Hadnagy - dubla, Bruma si Andrei. Sepsi OSK ocupa pozitia a cincea in clasamentul seriei, iar etapa urmatoare se va deplasa pe terenul echipei AFC Botosani.La ... citeste toata stirea