Si in etapa a cincea din cadrul Ligii Nationale de Baschet Feminin, Sepsi-SIC a obtinut victoria, una chiar la o diferenta consistenta, in deplasare, la Rapid Bucuresti, in aceste conditii fetele antrenate de Zoran Mikes fiind in fruntea clasamentului.In Sala Rapid, Sepsi-SIC a trecut de Rapid Bucuresti cu rezultatul de 103-59 (21-24, 29-5, 23-17, 30-13), gazdele reusind sa creeze ceva suspans doar in primul sfert, pe care de ... citeste toata stirea