Ciobotariu de la OSK, in echipa ideala a etapei 13

Fundasul Denis Ciobotariu de la Sepsi OSK a fost inclus in cel mai bun 11 al etapei trecute, intocmit de Liga Profesionista de Fotbal la finalul fiecarei runde.Argumentul? "A ajuns la maturitate profesionala, iar asta se vede prin modul cum gestioneaza fiecare moment. S-a remarcat si in ofensiva, in special la fazele fixe", scrie LPF.In echipa ideala, reunita pe baza performantelor din cel mai recent meci, mai fac parte: portarul Jesus Fernandez (Poli Iasi), fundasii Valentin Cretu (FCSB), ... citește toată știrea