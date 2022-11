Clasament neschimbat la varful Ligii 4 Covasna

In etapa a 10-a din Liga 4 Covasna, favoritele s-au impus, in cele sapte partide disputate cinci victorii revenind gazdelor, iar doua oaspetilor, acestea fiind si cele mai mari diferente in aceasta runda.AS Prima Bradut si CSO Baraolt continua lupta la distanta, ambele impunandu-se fara emotii, un plus pentru campioana en-titre, CSO Baraolt, care a realizat scorul etapei, in deplasare la ACS Nemere Ghelinta. ACS Staruinta Zagon si AS Covasna si-au adjudecat si ele cele trei puncte si raman la ... citeste toata stirea