Cu rezultate impresionante obtinute la Cupa Romaniei de Ju-Jitsu si Cupa Vipguard, desfasurate in Tecuci in acest weekend, membrii Clubului Show Time din Sfantu Gheorghe au demonstrat din nou abilitatile lor remarcabile. Competitiile au fost organizate de Federatia Romana de Arte Martiale, in parteneriat cu ACS Vipguard Tecuci. Atletii Vlad Artene, Cristian Mihai Popa si Elena Dumitrascu au castigat fiecare cate doua medalii de aur si au fost numiti "cei mai tehnici sportivi ai competitiei". In ... citeste toata stirea