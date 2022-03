Clubul Sportiv "Show Time" - Vicecampion National pe echipe!

Sfarsitul de februarie aduce Clubului Sportiv "Show Time" locul 2 pe echipe, la proba Jiu Jitsu, in cadrul Campionatului National de Ju-Jitsu U16 / U18 / U21 / Seniori ce a avut loc in municipiul Bucuresti. Dupa 2 zile de intreceri, sub coordonarea instructorilor Carp Silviu Ionut si Florescu Nicoleta Narcisa, sportivii legitimati la ACS Show Time au reusit sa aduca aceasta meritata cupa, dar si 6 titluri de Campioni Nationali, 5 de Vicecampioni si 7 medalii de locul 3.A fost un efort de ... citeste toata stirea