In etapa a 7-a din cadrul Diviziei A la handbal feminin, CNE Sfantu Gheorghe a obtinut un nou succes, 34-25 (15-14) in partida cu CS HC Odorheiu Secuiesc.Sala Sporturilor Szabo Kati a gazduit partida dintre echipa Centrului National de Excelenta Sfantu Gheorghe si CS HC Odorheiu Secuiesc, un prilej pentru tinerele fete antrenate de Carmen Cartas si Eugen Ciulei de a-si trece in cont a sasea victorie stagionala. ... citeste toata stirea