Dupa pauza datorata partidelor din preliminariile EURO 2024, Superliga si Cupa Romaniei revin in centrul atentiei, pentru Sepsi OSK urmand o perioada incarcata cu dispute in ambele competitii.Dupa euforia calificarii la un turneu final al Campionatului European, o performanta reusita de "tricolori" dupa o asteptare de opt ani, si nu oricum, fara infrangere, competitiile interne isi reiau cursul, Sepsi OSK mai avand de disputat sase partide in acest an. Prima dintre ele va avea loc luni, 27 ... citeste toata stirea