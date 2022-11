Comunitatea de alergatori Fitness Tribe din Sfantu Gheorghe implineste cinci ani

Comunitatea de alergatori Fitness Tribe din Sfantu Gheorghe, initiata de un grup de tineri cu scopul de determina cat mai multi localnici sa faca sport, implineste luna aceasta cinci ani de existenta.Potrivit reprezentantilor Fitness Tribe, mai mult de o suta de persoane s-au alaturat programelor pe care le-au initiat de-a lungul timpului, printre acestea numarandu-se alergarile de dimineata."Alergatorii de la 6 a.m. pot fi vazuti in jurul orei 6 dimineata, de luni pana vineri, in fiecare ... citeste toata stirea