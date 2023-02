Concurs de schi si snowboard, la Valea Mare

A VI-a editie a Cupei de Schi "Profesor Iordan Popica" se va desfasura sambata, 11 februarie a.c., pe "Partia de ski Oprea" din Valea Mare, judetul Covasna. Ca noutate a acestei editii, pe langa concursul de schi, va avea loc si unul de snowboard.Competitiile zilei incep de la ora 09:00, iar inscrierile in concurs se pot face la numarul de telefon 0744.387.032 si pe pagina de Facebook "Partia de ski Oprea-Valea Mare". Totodata, mai este posibila si varianta de inscriere chiar in ziua ... citeste toata stirea