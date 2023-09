Cei pasionati de sporturile in aer liber si de aventurile in natura sunt invitati sa participe la cea de-a IX-a editie a concursului de alergare montana si mountain bike Sugas Race, care va avea loc intre 13 si 15 octombrie, la Sugas Bai. Organizatorii au pregatit si in acest an trasee cu dificultate diferita, dar si o cursa pentru copii.Traseele concursului de alergare montana vor avea 3 lungimi.Traseul "Hobby" va avea aproximativ 7 km lungime si 313 metri diferenta de nivel pozitiva. ... citeste toata stirea