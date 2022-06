Cosmin Matei a semnat pe doi ani cu Sepsi OSK

Sepsi OSK a anuntat pe pagina oficiala de Facebook transferul mijlocasului Cosmin Matei, cel care va imbraca in urmatorii doi ani tricoul alb-rosu al covasnenilor.Cosmin Matei a schimbat clubul, nu si culorile, el venind din Stefan cel Mare, de la Dinamo, echipa care a retrogradat la finalul acestei editii, pentru prima data in istoria de 74 de ani a gruparii bucurestene. In cartea de vizita a mijlocasului in varsta de 30 de ani se regasesc echipe precum: Farul Constanta, FCSB, Astra ... citeste toata stirea