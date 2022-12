Cosmin Matei, in echipa ideala a etapei

In etapa a 19-a, in care Sepsi OSK a reusit o frumoasa victorie, in deplasare, cu UTA, rezultat 4-1, evidentiati in anchetele Ligii Profesioniste de Fotbal au fost Marius Stefanescu si Cosmin Matei.Partida de la Arad a insemnat cea de-a treia victorie consecutiva pentru Sepsi OSK in Superliga, de asemenea a aratat un apetit ofensiv imbucurator, mai ales ca a fost continuat si in Cupa Romaniei. Dupa disputarea partidelor restante, cu echipe implicate in lupta pentru Play-Off, cele trei puncte ... citeste toata stirea