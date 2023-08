Federatia Romana de Fotbal a anuntat componenta celor zece serii din Liga 3, in Seria 5, la fel ca in sezonul precedent, urmand sa participe Sepsi OSK 2 si KSE Targu Secuiesc.Editia 2023-2024 a Ligii 3 va debuta pe 25 august, iar programul partidelor va fi stabilit astazi, prin tragere la sorti. Repartizarea echipelor pe serii s-a facut tinandu-se cont de criteriul geografic. Interesant este faptul ca, pana la inceputul Ligii 3, echipele din acest esalon sunt angrenate in Cupa Romaniei, iar ... citeste toata stirea