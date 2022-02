Covasneanul Ciprian Anton conduce delegatia Romaniei la Jocurile Paralimpice de Iarna de la Beijing

Covasneanul Ciprian Anton, campionul la tenis in scaun rulant, care este si vicepresedintele Comitetului Paralimpic Roman, reprezinta din nou Romania la nivel inalt. Dupa ce anul trecut a fost sef al delegatiei Romaniei la Jocurile Paralimpice de Vara, care au avut loc in august, in Japonia, acum va avea aceeasi functie la Jocurile Paralimpice de Iarna, din China. Din 25 februarie, echipa Romaniei a plecat spre Beijing. Ciprian Anton spune ca razboiul din Ucraina ii provoaca temeri. Dar, pe de ... citeste toata stirea