Craiova, orasul marilor sperante pentru Sepsi OSK

Astazi, cu incepere de la ora 19:30, se va disputa mansa retur a semifinalelor Cupei Romaniei, Sepsi OSK urmand sa o intalneasca, in Banie, pe Universitatea Craiova pentru accesul in ultima faza a competitiei.Craiova este orasul de care se leaga sperantele lui Sepsi OSK pentru participarea in competitiile europene. Una dintre variante este eliminarea Universitatii Craiova si victoria in ultimul act al Cupei Romaniei. Desigur, acesta varianta, pe langa miza expusa, mai are si castigarea unui ... citeste toata stirea