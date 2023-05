Antrenorul principal al Sepsi OSK, Cristiano Bergodi, nu isi va prelungi contractul, care expira la finalul sezonului, anunta reprezentantii clubului. Sub conducerea sa, Sepsi OSK a castigat de doua ori Cupa Romaniei si o data Supercupa. Vineri, la doua zile dupa finala de la Sibiu, Sepsi a sarbatorit alaturi de fani in Sfantu Gheorghe, iar in timpul discursului tinut de Cristiano Bergodi, suporterii i-au cerut acestuia sa ramana alaturi de echipa."In timpul unei intalniri personale cu ... citeste toata stirea