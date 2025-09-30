Editeaza

CSM Sfantu Gheorghe a adus acasa doua medalii de aur si un loc cinci de la competitiile nationale de Judo si Ju-Jitsu

Sursa: Covasnamedia.ro
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 11:18
Sportivii sectiilor de Judo si Arte Martiale ale Clubului Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe s-au intors acasa in weekend cu doua medalii de aur si un loc cinci, obtinute la competitiile nationale desfasurate la Brasov si Bacau.

La Judo, in perioada 26-28 septembrie, Sala Sporturilor din Bacau a gazduit Campionatele Nationale de Ne-Waza pentru categoriile U14 si U16, o competitie care a reunit aproximativ 400 de sportivi din intreaga tara.

CSM Sfantu Gheorghe a participat la aceasta competitie ...citește toată știrea

