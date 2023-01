CSM Sfantu Gheorghe isi reia activitatea

Inca din primele zile ale noului an, sectiile sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Sfantu Gheorghe si-au reluat sau vor relua pregatirea, 2023 dorindu-se a fi un an productiv din punct de vedere al reusitelor in plan sportiv.Primele sectii care deja au reluat pregatirea sunt cele de handbal, judo si arte martiale. La handbal este vizata echipa de Juniori III, angrenata in Campionatul National, Seria H, in care va trebui sa lupte pentru o prima ... citeste toata stirea