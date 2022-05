CSM Sfantu Gheorghe s-a remarcat la Campionatul National si Cupa Ronin la Ju-Jitsu

Rezultate excelente au fost obtinute de Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe la Campionatul National de Ju-Jitsu Cadeti si Cupa Ronin la Ju-Jitsu, acestea constand in cucerirea a zece medalii.In acest weekend, pe parcursul a trei zile, mai precis in perioada 13-15 mai, la Targu Mures, s-au desfasurat Campionatul National de Ju-Jitsu Cadeti si Cupa Ronin la Ju-Jitsu, competitii organizate de Federatia Romana de Arte Martiale - Departamentul de Ju-Jitsu, in colaborare cu cluburile de ... citeste toata stirea