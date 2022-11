CSO Baraolt a marcat de 14 ori in poarta lui ASFC Bretcu

In etapa a 9-a din Liga 4 Covasna, echipele din fruntea clasamentului s-au impus, recordmena rundei fiind CSO Baraolt, care s-a afirmat cu 14-0 in partida cu ASFC Bretcu.AS Prima Bradut a castigat in deplasare si se mentine pe prima pozitie a clasamentului Ligii 4 Covasna, la doua puncte de CSO Baraolt. Campioana en-titre, insa, continua cursa de urmarire, cu un 14-0 in care jumatate din golurile marcate au apartinut lui Lazar Attila, autor a sapte goluri.Rezultate complete:CSO ... citeste toata stirea