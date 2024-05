In etapa a 21-a din Liga 4 Covasna, liderul, Prima Bradut, a ajuns la 20 de victorii consecutive in acest sezon, iar CSO Baraolt a realizat scorul campionatului, marcand 20 de goluri in poarta celor de la ASFC Moacsa.Derby-ul etapei a fost cel dintre liderul Prima Bradut si Staruinta Zagon, campionii en-titre impunandu-se la limita, revenind dupa ce au fost condusi cu 2-0. CSO Baraolt a realizat scorul campionatului, cu nu mai putin de 20 de goluri marcate in poarta echipei din Moacsa. Chiar ... citește toată știrea