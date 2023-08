Sase partide s-au disputat in noua editie a Ligii 4 Covasna, trei victorii revenind oaspetilor, doua gazdelor, precum si o remiza, performera fiind CSO Baraolt, care a marcat 12 goluri in poarta celor de la AFC Cernat.Noua editie de campionat a fost deschisa de intalnirea CSO Baraolt-AFC Cernat, in care campioana din urma cu doua editii, CSO Baraolt, s-a impus cu rezultatul de 12-0. Campioana en-titre, CSAS Prima Bradut a trecut pe propriul teren de AS Harghita ... citeste toata stirea