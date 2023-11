In etapa a 10-a din Liga 4 Covasna, CSO Baraolt a fost invinsa in deplasare la ACS Arcus, astfel ca in fruntea clasamentului se afla Prima Bradut, singura echipa ramasa neinvinsa de la inceputul sezonului.Desi a evoluat pe terenul unei echipe mai slab cotate, CSO Baraolt a pierdut la ACS Arcus, si aceasta in conditiile in care gazdele au avut 3-0 pe tabela de marcaj, golul de onoare fiind reusit abia in minutele de prelungire. In aceste conditii, Prima Bradut, campioana en-titre ramane ... citeste toata stirea