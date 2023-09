In cele sase partide disputate in etapa a 4-a din Liga 4 Covasna s-au consemnat trei victorii ale gazdelor, si tot atatea de partea oaspetilor, in fruntea clasamentul aflandu-se CSO Baraolt, echipa care inca nu a primit gol in acest sezon.Cea mai categorica victorie a rundei a obtinut-o AS Progresul Sita Buzaului, in timp ce CSO Baraolt a marcat sapte goluri, dar in deplasare, la FC Catalina. Surpriza etapei a fost ACS Nemere Ghelinta care s-a impus pe terenul detinatoarei Cupei Romaniei ... citeste toata stirea