CSO Baraolt, lider in Liga 4

Dupa o pauza de un an si jumatate, la inceputul lunii s-au reluat si partidele din Liga 4 Covasna, competitie ajunsa la etapa a 3-a.Pentru acest sezon s-au inscris noua echipe, iar in acest moment clasamentul arata astfel:1. CSO Baraolt-9p;2. AS Prima Bradut-6p;3. AS Progresul Sita Buzaului-6p;4. AS Perko Sanzieni-3p;5. AS Covasna-3p;6. AFC Cernat-0p;7. ATSC Reci-0p;8. ACS Nemere Ghelinta-0p;9. AS "Venusz" Ozun-0p.In partidele disputate pana acum, cele mai mari diferente ... citeste toata stirea