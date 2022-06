Sambata s-au disputat partidele tur contand pentru barajul de promovare in Liga 3, CSO Baraolt fiind invinsa cu rezultatul de 11-2 in deplasare la CS Universitatea Alba Iulia.Desi a castigat fara prea mari emotii Liga 4 Covasna, CSO Baraolt a avut in fata un adversar, campioana judetului Alba, care a depasit-o net, rezultatul spulberand orice emotii ... citeste toata stirea