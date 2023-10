In etapa a 7-a din Liga 4 Covasna, CSO Baraolt s-a impus in derby-ul cu ACS Staruinta Zagon, si a ramas in fruntea clasamentului.Partida derby a rundei, CSO Baraolt-ACS Staruinta Zagon a fost una spectaculoasa, in care echipele au mers umar langa umar, golul victoriei liderului venind cu zece minute inainte de final. Astfel, CSO Baraolt, CSAS Prima Bradut, care a stat in aceasta etapa, si AS Peko Sanzieni, victorioasa la Intorsura Buzaului, sunt cele trei echipe fara infrangere in acest sezon. ... citeste toata stirea