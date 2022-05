Trei partide s-au disputat in etapa a 7-a din Liga 4 Covasna. Invingatoare in disputa cu AS Prima Bradut, CSO Baraolt se mentine in fruntea clasamentului.S-au consemnat doua victorii ale gazdelor si un succes al oasptetilor, AFC Cernat fiind cea care s-a impus pe terenul echipei AS "Venusz" Ozun. Partida dintre ACS Nemere Ghelinta si AS Progresul Sita Buzaului se va disputa in data de 1 iunie.Rezultate ... citeste toata stirea