CSO Baraolt si ACS Arcus, in finala fazei judetene a Cupei Romaniei

Astazi, cu incepere de la ora 16:00, Stadionul Municipal din Sfantu Gheorghe va gazdui finala Cupei Romaniei, faza judeteana, in care se vor intalni CSO Baraolt si ACS Arcus.La nivelul judetului Covasna, partidele din Cupa Romaniei au inceput in luna aprilie, in faza optimilor inregistrandu-se si o surpriza, eliminarea liderului din Liga 4, Prima Bradut, care a pierdut cu 3-1 la AS Harghita Aita Mare. In sferturi s-a consemnat o alta surpriza, castigatoarea de anul trecut, Staruinta Zagon, ... citește toată știrea