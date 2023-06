In etapa a 25-a din Liga 4 Covasna, s-au inregistrat trei victorii ale oaspetilor, doua in contul gazdelor, respectiv alte doua remize, surprinzatoare fiind cea dintre CSO Barolt si ACS Arcus.AS Prima Bradut, virtual campioana, a castigat in deplasare si a marit ecartul fata de CSO Baraolt care a ajuns la al doilea meci consecutiv fara victorie. Cel mai spectaculos meci al etapei s-a jucat la Papauti, acolo unde AS Perko Sanzieni s-a impus cu 5-4, iar cea mai categorica victorie a revenit ... citeste toata stirea